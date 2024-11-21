ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Партизаны зафиксировали переброску ПВО "Панцирь" в Крыму (фото, видео)

Крым, Четверг 21 ноября 2024 13:37
UA EN RU
Партизаны зафиксировали переброску ПВО "Панцирь" в Крыму (фото, видео) Фото: партизаны зафиксировали переброску ПВО "Панцирь" в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны зафиксировали переброску комплекса "Панцирь С-1" в Крыму. В этой же колонне оккупанты везли ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты отследили момент переброски зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на Городском шоссе в Севастополе", - говорится в сообщении.

Партизаны зафиксировали переброску ПВО "Панцирь" в Севастополе (t.me/atesh_ua)

В той же колонне, по данным партизан, рашисты перемещали на гражданских фурах боеприпасы и ракеты в чехлах.

Ситуация с ПВО в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. После этого всю территорию оккупанты превратили в масштабный военный объект.

Здесь захватчики разместили большое количество техники и живой силы, которую использовали как во время масштабного вторжения в Украину, так и до сих пор используют для переброски на линию фронта.

Естественно, что наличие большого количества военных объектов, требует защиты комплексами ПВО. Их оккупанты чаще всего размещают вдоль побережья захваченного Крыма.

В тоже время Силы обороны Украины считают военные объекты РФ в Крыму законными целями для ударов. Это же касается и незаконно построенного Крымского моста. По нему ВСУ уже били дважды и оккупанты, боясь нового удара, в последнее время занялись защитой переправы.

Например, буквально недавно сообщалось, что оккупанты решили усилить защиту Крымской переправы, россияне перебрасывают системы ПВО из Евпатории для защиты Керченского моста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ПВО Война в Украине
NEWS
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте