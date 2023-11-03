Крымский мост - законная цель для украинских войск, он просто лишний, - ГУР

Крымский мост остается законной военной целью Вооруженных сил Украины. Он просто "лишний" и должен быть разрушен.

"Это не мост - это незаконное сооружение, которое используется прежде всего в военных целях, для опрокидывания вражеских сил и средств на временно оккупированную украинскую территорию. Поэтому да - безусловно, это законная цель для украинских Сил безопасности и обороны", - отметил Юсов.

Отвечая на вопрос, будет ли мост разрушен, представитель ГУР сказал, что "он там просто лишний".

"Это уже просто сакраментальная фраза генерала Буданова и можно ее только повторить", - добавил он.

Если говорить обо всех вражеских войсках, которые есть на временно оккупированной территории Херсонской, Запорожской и части Донецкой областей, то, по словам Юсова, не все их обеспечение идет исключительно через Крымский мост.

"Нет, конечно, все не может идти через мост. Оно (обеспечение - ред.) разделено на отдельные зоны. В основном к оккупированным территориям юга Украины все движется через Крым. Так называемый сухопутный коридор тоже существует. Его тоже используют, но в первую очередь поставка идет из оккупированного Крыма", - объяснил представитель ГУР.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост подвергся ударам как минимум дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, которые повлекли значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.