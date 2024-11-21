Партизани зафіксували перекидання ППО "Панцир" у Криму (фото, відео)

Партизани зафіксували перекидання комплексу "Панцир С-1" у Криму. У цій же колоні окупанти везли ракети.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

У тій же колоні, за даними партизанів, рашисти переміщали на цивільних фурах боєприпаси та ракети у чохлах.

"Агенти відстежили момент перекидання зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" на Міському шосе в Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з ППО в Криму

Російські війська захопили півострів Крим у 2014 році. Після цього всю територію окупанти перетворили на масштабний військовий об'єкт.

Тут загарбники розмістили велику кількість техніки та живої сили, яку використовували як під час масштабного вторгнення в Україну, так і досі використовують для перекидання на лінію фронту.

Природно, що наявність великої кількості військових об'єктів потребує захисту комплексами ППО. Їх окупанти найчастіше розміщують уздовж узбережжя захопленого Криму.

Водночас Сили оборони України вважають військові об'єкти РФ у Криму законними цілями для ударів. Це ж стосується і незаконно побудованого Кримського мосту. По ньому ЗСУ вже били двічі й окупанти, боячись нового удару, останнім часом зайнялися захистом переправи.

Наприклад, буквально нещодавно повідомлялося, що окупанти вирішили посилити захист Кримської переправи, росіяни перекидають системи ППО з Євпаторії для захисту Керченського мосту.

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