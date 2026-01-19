Партизаны разоблачили, как РФ доставляет боеприпасы для боев на севере Украины

Агенты подполья зафиксировали переброску снарядов из Волгоградской области к границам Сумской и Харьковской областей из-за халатности оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram .

Партизаны продолжают контролировать стратегические военные перевозки врага через железнодорожный мост в Михайловском районе Волгоградской области. Агенты зафиксировали прибытие очередной партии боеприпасов для группировки войск "Север".

После разгрузки на железнодорожной станции груз распределили между пятью грузовиками "Урал".

В "АТЭШ" считают, что судя по маркировке техники и движению колонны на запад по трассе Р-22 "Каспий", приоритетными направлениями для этих снарядов являются Белгородская и Курская области. Такой логистический путь указывает на подготовку оккупантов к усилению обстрелов украинского приграничья.

В "АТЕШ" сообщают: назначение груза - усиление интенсивности боев на Сумском и Харьковском направлениях.

Также известно, что во время транспортировки взрывоопасного груза, экипажи устроили привал на гражданской стоянке, оставив машины с боеприпасами рядом с мирными водителями. Пока грузовики с боевыми припасами стояли без присмотра, водители груза употребляли алкоголь в местном кафе "Вероничка".

Агенты подполья заявили, что полностью отслеживают маршрут поставок - от моста до конкретных грузовиков. Точные координаты экипажей уже передали по назначению.