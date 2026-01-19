Партизаны разоблачили, как РФ доставляет боеприпасы для боев на севере Украины
Агенты подполья зафиксировали переброску снарядов из Волгоградской области к границам Сумской и Харьковской областей из-за халатности оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.
Партизаны продолжают контролировать стратегические военные перевозки врага через железнодорожный мост в Михайловском районе Волгоградской области. Агенты зафиксировали прибытие очередной партии боеприпасов для группировки войск "Север".
После разгрузки на железнодорожной станции груз распределили между пятью грузовиками "Урал".
В "АТЭШ" считают, что судя по маркировке техники и движению колонны на запад по трассе Р-22 "Каспий", приоритетными направлениями для этих снарядов являются Белгородская и Курская области. Такой логистический путь указывает на подготовку оккупантов к усилению обстрелов украинского приграничья.
В "АТЕШ" сообщают: назначение груза - усиление интенсивности боев на Сумском и Харьковском направлениях.
Также известно, что во время транспортировки взрывоопасного груза, экипажи устроили привал на гражданской стоянке, оставив машины с боеприпасами рядом с мирными водителями. Пока грузовики с боевыми припасами стояли без присмотра, водители груза употребляли алкоголь в местном кафе "Вероничка".
Агенты подполья заявили, что полностью отслеживают маршрут поставок - от моста до конкретных грузовиков. Точные координаты экипажей уже передали по назначению.
Напомним, это не первый случай успешной работы подполья в Брянской области. Ранее агент движения "АТЕШ" провел диверсию в промышленной зоне Володарского района, выведя из строя оборудование местной электроподстанции.
Этот объект является критически важным звеном для российской военной логистики, поскольку обеспечивает энергией железнодорожную станцию "Полпинская". Именно через этот узел проходят основные эшелоны с техникой и боеприпасами на фронт.
Обесточивание подстанции вызвало сбои в работе автоматики железной дороги и привело к серьезным задержкам в поставках вооружения для оккупационных войск.