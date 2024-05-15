Партизаны выяснили, что было поражено на аэродроме в Бельбеке

В ночь на 15 мая в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти сообщали о работе ПВО, россияне якобы сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Позднее издание "Крым.Реалии" опубликовало спутниковые изображения, на которых зафиксирован пожар в районе аэродрома.

В Бельбеке дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВС РФ и Севастопольский аварийно-спасательный центр. Там базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и пять самолетов Су-30М2.

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