Партизаны выяснили, что было поражено на аэродроме в Бельбеке

По информации партизанского движения "АТЕШ", на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая детонировал главный склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
"Агенты партизанского движения "АТЕШ" из состава военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой дальнейшей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)", - говорится в сообщении.
По данным партизан, на этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые использовали оккупанты против Украины.
Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.
Ранее, 14 марта, "АТЕШ" сообщал о том, что на склад проникли агенты движения. Партизаны опубликовали координаты объекта.
"Мы заметили, что россияне обустроили фальшивые склады для обмана Сил обороны Украины. Однако нам о них известно и вся информация была передана соответствующим людям", - говорится в сообщении.
В ночь на 15 мая в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти сообщали о работе ПВО, россияне якобы сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".
Позднее издание "Крым.Реалии" опубликовало спутниковые изображения, на которых зафиксирован пожар в районе аэродрома.
В Бельбеке дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВС РФ и Севастопольский аварийно-спасательный центр. Там базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и пять самолетов Су-30М2.
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