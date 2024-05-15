Партизани з'ясували, що було уражено на аеродромі у Бельбеку

В ніч на 15 травня у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Окупаційна влада повідомляла про роботу ППО, росіяни нібито збили кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек".

Пізніше видання "Крим.Реалії" опублікувало супутникові зображення, на яких зафіксована пожежа у районі аеродрому.

У Бельбеку дислокується 38 винищувальний авіаційний полк ЗС РФ та Севастопольський аварійно-рятувальний центр. Там базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та п'ять літаків Су-30М2.

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