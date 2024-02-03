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Партизаны внедрили своего агента в военкомат в Крыму. Что удалось выяснить

Крым, Суббота 03 февраля 2024 10:46
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Партизаны внедрили своего агента в военкомат в Крыму. Что удалось выяснить Фото: партизаны внедрили своего агента в военкомат в Крыму (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны смогли внедрить своего агента в один из военкоматов оккупантов в Крыму. Ему уже удалось разузнать ценную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Уже некоторое время наш агент работает в военном комиссариате "Симферопольского района и города Алушта Республики Крым", - говорится в сообщении.

Известно, что военкомат расположен во временно оккупированном Симферополе.

"Агент передает информацию о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, которые являются нашими потенциальными агентами. Также он помогает нашим агентам мобилизоваться и переводиться в нужные нам воинские формирования", - отмечают в "Атеш".

Отметим, ранее партизаны пробрались в военкомат Рыбинска Ярославской области РФ и в военкомат российского города Тула.

Напомним, у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября 2023 года в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

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