RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ. Что удалось узнать

Фото: партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны движения "Атеш" устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге. Также им параллельно удалось узнать о количестве флота в городе Кронштадт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты начали работу по сбору данных о балтийском флоте рф. В процессе работы мы собрали данные о количестве кораблей и подводных судов в порту города Кронштадт", - говорится в сообщении.

Партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге (t.me/atesh_ua)

Что удалось выяснить?

По словам партизан, были зафиксировано около десятка кораблей разного типа, в основном корветы, противодиверсионные катеры, тральщики и две подводные лодки.

"Мы продолжаем проводить разведку и собирать данные о войсках РФ и передавать всю собранную информацию Силам обороны Украины", - добавили в "Атеш".

Уничтожение кораблей РФ

По данным Генштаба на 15 февраля, украинские силы обороны уничтожили уже 25 кораблей и катеров российских оккупантов. Только недавно Украина потопила два российских судна - 1 февраля был уничтожен ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ, а 14 февраля большой десаньный корабль "Цезарь Куников".

Напомним, 13 апреля 2022 года украинские военные нанесли по крейсеру "Москва" удар двумя крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа. На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине