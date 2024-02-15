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Партизани влаштували стеження за кораблями Балтійського флоту РФ. Що вдалося дізнатися

Фото: партизани влаштували стеження за кораблями Балтійського флоту РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани руху "Атеш" влаштували стеження за кораблями Балтійського флоту РФ у Санкт-Петербурзі. Також їм паралельно вдпалось дізнатись про кількість флоту у місті Кронштадт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти розпочали роботу зі збору даних про балтійський флот Росії. У процесі роботи ми зібрали дані про кількість кораблів та підводних суден у порту міста Кронштадт", - йдеться в повідомленні.

Партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге (t.me/atesh_ua)

Що вдалося з'ясувати?

За словами партизанів, було зафіксовано близько десятка кораблів різного типу, в основному корвети, протидиверсійні катери, тральщики та два підводні човни.

"Ми продовжуємо проводити розвідку та збирати дані про війська РФ і передавати всю зібрану інформацію Силам оборони України", - додали в "Атеш".

Знищення кораблів РФ

За даними Генштабу на 15 лютого, українські сили оборони знищили вже 25 кораблів та катерів російських окупантів. Лише нещодавно Україна потопила два російські судна - 1 лютого було знищено ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ, а 14 лютого великий десанний корабель "Цезар Куніков".

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові завдали по крейсеру "Москва" удару двома крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу. Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув під час буксирування.

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