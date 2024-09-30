Партизаны устроили диверсию на "стратегической" железной дороге в Курской области

Представители украинского подполья нарушили работу важной для логистики российской армии в Курской области железнодорожной ветки. Противник использует ее для снабжения военной техникой и боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского партизанского движения " Атеш ".

"Наши агенты подорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую ВС РФ доставляют технику и боеприпасы на Курский отрезок фронта", - говорится в публикации движения.

Партизаны обратили внимание, что данная железнодорожная линия имеет для врага "стратегическое значение", поскольку обеспечивает постоянную поставку войск на фронте.

В "Атеше" отметили, что нарушение работы данной ветви "ослабляет логистическую поддержку и усложняет транспортировку важной военной техники".

"Пока ВС РФ продолжают чувствовать себя в безопасности, мы продолжаем наносить удары по их жизненно важной инфраструктуре.", - добавили подпольщики.

Также представители движения сопротивления оккупации обнародовали в сети кадры о проведенной в Курской области диверсии. Судя по представленной карте, она была устроена в районе между Курском и Золотухино на севере региона.

Ситуация в Курской области

Напомним, 28 сентября спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник рассказал, что войска РФ перебрасывают новые силы на Курское направление. Однако даже при этом оккупантам все равно приходится переносить дедлайны, рассказал он.

На днях руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко обратил внимание, что российские оккупанты провалили план Кремля отвоевать Курскую область до октября. Между тем, отметил он, ВСУ имеют успехи в этом направлении.

Напомним, ранее в партизанском движении "Атеш" рассказали, что российские захватчики опрокидывают технику из Херсонского направления в Курскую область. Перед этим они ремонтируют его в оккупированном Крыму.

Добавим, в сегодняшнем отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что ВСУ недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области.