ВСУ имели успех в Глушковском районе, враг давит под Торецком и Покровском: карты ISW

Украинские войска недавно продвинулись в Глушковском районе Курской області. На фронте между тем фиксируется продвижение росссийских захватчиков на Торецком на Покровском направлениях.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 30 сентября отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области.

Геолокационные кадры от 29 сентября показывают, что ВСУ продвинулись к западу и северо-западу от Веселого (южнее Глушково) и, вероятно, захватили северо-западную часть поселка.

29 сентября ВСУ продолжили штурмовые действия на "украинском плацдарме" в Курской области, но подтвержденного продвижения не было.

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Любимовки, около Кремяного, Погребков, Камышевки и Черкасского Поречья.

Российские "военкоры" отмечают, что ВСУ, вероятно, действуют в районе Ольговки (восточнее Коренево).

29 сентября войска РФ провели контратаку вблизи "украинского плацдарма" в Курской области, но никакого продвижения в этом районе не имели.

Российские источники утверждали, что войска РФ контратаковали в районе Любимовки, Дарино, Николаево-Дарино и Плехово.

По оценкам украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские войска сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 военнослужащих, и намерены передислоцировать туда еще 6 тысяч человек.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

29 сентября российские захватчики продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но продвижения не было.

28 и 29 сентября войска РФ атаковали возле Глубокого, близ Волчанска и Тихого.

Российские блогеры утверждали, что ни войска РФ, ни украинские силы не действуют на территории Волчанского агрегатного завода, и что он является спорной "серой зоной", и что российские войска наносят удары по заводу КАБами.

В Харьковской группировке войск ВСУ сообщили, что российские оккупанты усилили свои подразделения, действующие вблизи Глубокого, и перебросили дополнительный личный состав на позиции в Волчанске для пополнения потерь.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российская Белгородская группировка войск, действующая на Волчанском и Липцовском направлениях, насчитывает примерно 46-47 тыс. человек.

Операция №2 - Луганская область

29 сентября российские оккупанты продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденного продвижения не имели.

28 сентября российский "военкоры" рассказал, что войска РФ продвинулись к южной окраине Андреевки, а в Минобороны РФ заявили о якобы захвате Макеевки, хотя в ISW не наблюдали подтверждения этих утверждений.

Российские захватчики продолжали атаки вблизи Синьковки, возле Кучеровки, Кругляковки, Лозовой, Табаевки, Вишневого, Макеевки, Невского и Заречного 28 и 29 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

28 и 29 сентября российские оккупанты продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

29 сентября войска РФ наступали в районе Часового Яра, но продвижения не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 28 и 29 сентября оккупанты продолжали штурм возле Временного Яра, Калиновки, Белой Горы и Курдюмовки.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры от 29 сентября показывают, что оккупанты продвинулись на запад по улице Дружбы в центре города.

28 и 29 сентября российские захватчики продолжали наступательные действия у самого Торецка, в районе Нелиповки и в направлении Щербиновки.

Войска РФ продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что захватчики продвинулись у железнодорожной линии к югу от Селидово и южного Красного Яра и, вероятно, захватили весь Крутой Яр.

29 сентября российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись дальше к югу от Селидово и к востоку и северо-западу от Цукуриного, однако в ISW не нашли подтверждения.

Российский блогер также заявил, что войска РФ продолжают продвигаться в Покровск и пытаются окружить Селидово по нескольким направлениям.

28 и 29 сентября российские оккупанты наступали в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новоторецкое, Николаевки, Гродовки, Крутого Яра, Мариновки, Лысовки, Селидового и Цукуриного.

29 сентября войска РФ продолжали наступательные действия западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

28 и 29 сентября российские оккупанты наступали в районе Георгиевки, Александрополя и Острого.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ полностью зачистили Селидовскую колонию №82 (к западу от Острого) и продвинулись из Максимилиановки, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российский источник рассказывал, что ВСУ контратакуют вблизи н.п. Острое.

29 сентября войска РФ продолжали наступательные операции юго-западнее Донецка, в том числе вблизи Угледара, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские оккупанты наступали в районе Екатериновки, Константиновки, Елизаветовки и Водяного, в направлении Богоявления и в самом Угледаре 28 и 29 сентября.

Украинские источники заявили, что недавно ВСУ отразили усиленный российско-механизированный штурм размером во взвод к северу от Константиновки (к северо-востоку от Угледара).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ незначительно продвинулись в пределах восточной части Угледара и сосредоточились на восточных окраинах города.

Российский источник утверждает, что ВСУ удерживают позиции на вентиляционных стволах шахты "Южнодонбасская №3" (к западу от Водяного) и к западу от самой шахты.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 29 сентября.

"Южная ось"

28 и 29 сентября российские оккупанты продолжали наступление в западной части Запорожской области, в частности вблизи Работино и Каменского, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 28 и 29 сентября российские оккупанты наступали на Днепровском (Херсонском) направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 29 сентября сообщили, что с начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что российские захватчики продолжают активные штурмовые действия в Покровском и Кураховском направлениях.