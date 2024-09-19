Оккупанты перебрасывают технику с Херсонского направления в Курскую область, - партизаны
Оккупанты перебрасывают технику с Херсонского направления в Курскую область. Перед этим они ремонтируют ее в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты отследили перемещение вооружения, боеприпасов, военной техники 810-й бригады морской пехоты РФ", - говорится в сообщении.
По данным партизан, на рембазах в Крыму они активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область.
"Это говорит о нехватке вооружения на Курском направлении, которую пытаются восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское", - считают в "АТЕШ".
Ситуация в Курской области
Украинские военные уже больше месяца ведут наступление в Курской области. По данным Иститута изучения войны, ВСУ расширили плацдарм в Курской области.
Добавим, что буквально недавно ВСУ поразили место скопления оккупантов в Курской области. Этот удар стал ответом на обстрел Института связи в Полтаве 3 сентября.
К тому же 18 сентября украинские дроны атаковали склад со снарядами, ракетами, в том числе и с северокорейскими, в Торопце Тверской области. Важно то, что этот склад обеспечивал группировку россиян именно в Курской области.
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