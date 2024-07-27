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Армия РФ перемещает танки "Прорыв" в Санкт-Петербург: в АТЕШ объяснили причину

Санкт-Петербург, Суббота 27 июля 2024 23:38
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Армия РФ перемещает танки "Прорыв" в Санкт-Петербург: в АТЕШ объяснили причину Фото: армия РФ перемещает в Санкт-Петербург танки Т-90М "Прорыв" (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия перемещает колонны с десятками танков из района города Сертолово в Санкт-Петербург, чтобы залатать "дыры" на линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агенты заметили перемещение колонны российских танков Т-90М "Прорыв" в Санкт-Петербург. По данным партизан, на фоне огромных потерь в технике и живой силе, захватчики пытаются задраить дыры путем переброски резервов.

"Очередная партия российской бронетехники вскоре снова окажется кучей ржавого металлолома как это было и раньше. Информация передана СОУ (Силам обороны Украины. - ред.), а наши люди продолжают дальше отслеживать любые перемещения врага в тылу", - говорится в сообщении.

Координаты движения колонны: 59.915909, 30.411352

Напомним, на днях партизаны провели разведку Иркутского завода полимеров, производящего детали для техники российской армии. Оккупанты усиливают антидроновую защиту на предприятии.

Также агенты разведали ситуацию на заводе в Тюмени, где производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики. На предприятии замечены проблемы в попытке наладить производство газотурбинных двигателей.

Кроме того, партизаны установили места размещения вражеской техники и судов в Стрелецкой бухте временно оккупированного Севастополя.

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