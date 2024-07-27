Армия РФ перемещает танки "Прорыв" в Санкт-Петербург: в АТЕШ объяснили причину

Российская армия перемещает колонны с десятками танков из района города Сертолово в Санкт-Петербург, чтобы залатать "дыры" на линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Очередная партия российской бронетехники вскоре снова окажется кучей ржавого металлолома как это было и раньше. Информация передана СОУ (Силам обороны Украины. - ред.), а наши люди продолжают дальше отслеживать любые перемещения врага в тылу", - говорится в сообщении.

Агенты заметили перемещение колонны российских танков Т-90М "Прорыв" в Санкт-Петербург. По данным партизан, на фоне огромных потерь в технике и живой силе, захватчики пытаются задраить дыры путем переброски резервов.

Напомним, на днях партизаны провели разведку Иркутского завода полимеров, производящего детали для техники российской армии. Оккупанты усиливают антидроновую защиту на предприятии.

Также агенты разведали ситуацию на заводе в Тюмени, где производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики. На предприятии замечены проблемы в попытке наладить производство газотурбинных двигателей.

Кроме того, партизаны установили места размещения вражеской техники и судов в Стрелецкой бухте временно оккупированного Севастополя.

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