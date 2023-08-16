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Партизаны обнаружили системы ПВО россиян вблизи Крымского моста (видео)

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Крым, Среда 16 августа 2023 15:38
Партизаны обнаружили системы ПВО россиян вблизи Крымского моста (видео) Фото: Иллюстративное фото (wikipedia)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны обнаружили средства противовоздушной обороны российских войск возле Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент движения "АТЕШ" докладывает, что обнаружил средства ПВО и машины для создания дымовой машины "ТДА-3", прикрывающие Крымский мост", - говорится в сообщении.

Отмечается, эти военные средства находятся на въезде в Крым со стороны Тамани в РФ.

"Эти дымы были использованы для отражения атаки на мост 12 августа. Тогда и скрыли процедуры обороны моста и места расположения средств ПВО", - пишут партизаны.

Атаки на Крымский мост и корабли РФ

Напомним, что 17 июля на Крымском мосту произошел очередной "хлопок". Как впоследствии стало известно РБК-Украина из собственных источников, СБУ и ВМС провели успешную атаку на мост кафиров с использованием морских дронов.

Из-за чего на Крымском мосту было разрушено два пролета. Разрушения были настолько значительными, что его восстановление, по оценкам оккупационной "власти", будет продолжаться, по меньшей мере, до конца года.

Кроме того, благодаря слаженной работе СБУ и ВМС, уже 4 августа в порту Новороссийска был подбит десантный корабль РФ "Оленегорский горняк", а уже на следующий день в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG.

Также 12 августа в Керчи по меньшей мере два за день прогремели взрывы, Крымский мост охватывал густой дым. Оккупанты заявили о якобы атаке и утверждали, что дым - это специальная завеса для маскировки. Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что Крымский мост якобы пытались атаковать ракетой С-200.

Детальнее о взрывах в Крыму - читайте в материале РБК-Украина.

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