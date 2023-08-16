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Партизани виявили системи ППО росіян поблизу Кримського мосту (відео)

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Крим, Середа 16 серпня 2023 15:38
Партизани виявили системи ППО росіян поблизу Кримського мосту (відео) Фото: Ілюстративне фото (wikipedia)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани виявили засоби протиповітряної оборони російський військ біля Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" доповідає, що виявив засоби ППО та машини для створення димової машини "ТДА-3", що прикривають Кримський міст", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ці військові засоби знаходяться на в'їзді до Криму з боку Тамані в РФ.

"Ці дими були використані для відбиття атаки на міст 12 серпня. Тоді й приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів ППО", - пишуть партизани.

Атаки на Кримський міст та кораблі РФ

Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту сталася чергова "бавовна". Як згодом стало відомо РБК-Україна з власних джерел, СБУ та ВМС провели успішну атаку на міст окупантів з використанням морських дронів.

Через що на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Руйнування були настільки значними, що його відновлення, за оцінками окупаційної "влади", триватиме щонайменше до кінця року.

Крім того, завдяки злагодженій роботі СБУ та ВМС, вже 4 серпня у порту Новоросійська був підбитий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк", а вже наступного дня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG.

Також 12 серпня в Керчі щонайменше два за день прогриміли вибухи, Кримський міст охоплював густий дим. Окупанти заявили про нібито атаку і стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування. Міноборони РФ звинуватило Україну і заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати ракетою С-200.

Детальніше про вибухи у Криму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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