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Партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский"

Украина, Четверг 29 февраля 2024 13:37
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Партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский" Фото: партизаны обнаружили российский Панцирь С-1 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский". Им удалось зафиксировать расположение российской техники на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой аэродромов на территории РФ. В этот раз нашим объектом стал Чкаловский аэродром в городе Щелково, Московская область", - пишут партизаны.

Как отмечают в "АТЕШ", данный аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВВС России, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения.

"Примечательно, что этот объект крайне тщательно охраняется вокруг много патрулей и постов, а также системы ПВО "Панцирь С-1", - информируют агенты.

Аэродром "Чкаловский"

Напомним, в сентябре 2023 года неизвестные диверсанты устроили подрыв на аэродроме "Чкаловский" (Московская область РФ), существенно повредив два самолета и один вертолет.

В тот же месяц возле данного аэродрома произошел пожар.

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