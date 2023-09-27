В Подмосковье начался масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

Масштабный пожар произошел недалеко от военного аэродрома в Московской области в ночь на среду, 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным росСМИ, пожар начался в подмосковном городе Щелково. Там находится военный аэродром "Чкаловский", где недавно неизвестные диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет.

Как сообщают местные жители, большой столб дыма был виден в промзоне рядом с аэропортом. Официальной информации о пострадавших и причинах пожара пока нет. Однако местные жители сообщают, что перед тем как начался пожар, были слышны звуки, похожие на взрывы.

Фото: карта (скриншот)

Фото: пожар в подмосковном городе Щелково (росСМИ)

Напомним, российские СМИ сообщили 20 сентября о падении бомбардировщика Су-34 под Воронежем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что количество диверсий в России резко возросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли всего за 13 дней последнего весеннего месяца.

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