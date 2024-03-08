Партизаны показали технику в Крыму, которую россияне готовят для переброски на фронт

Партизаны фиксируют прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь (Крим). Дальше она будет переброшена на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Нашими агентами была найдена военная техника оккупантов на ж/д станции "Симферополь-Грузовой", для последующей переброски ее на фронт", - говорится в сообщении.

Так партизаны нашли место систематического скопления различной техники для той же переброски по железной дороге.

"Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения", - добавили в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.