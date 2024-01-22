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Партизаны обнаружили пункт отбора на военную службу в Севастополе

Понедельник 22 января 2024 01:25
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Партизаны обнаружили пункт отбора на военную службу в Севастополе Фото: партизаны установили местонахождение пункта призыва на военную службу (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны украинского и крымскотатарского движения "АТЕШ" обнаружили и посетили пункт отбора на военную службу во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу движения в Telegram.

"Наш агент на протяжении недели несколько раз наведался к пункту отбора на военную службу по контракту вс рф в Севастополе на улице Коммунистическая 3А. Координаты: 44.592095776, 33.5142693941", - говорится в сообщении.

Активность партизан во временно оккупированном Крыму

Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили, что российские захватчики начали использовать железнодорожный вокзал в Евпатории для переброски войск на фронт.

Также партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" во временно оккупированный Севастополь. Речь идет о комплексе "Бастион-П".

Кроме того, украинское подполье в Севастополе выяснило, что затопление корвета типа "Тарантул" российских оккупантов, могло произойти в конце декабря 2023 года.

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