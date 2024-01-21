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США, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока, - WSJ

Воскресенье 21 января 2024 20:21
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США, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока, - WSJ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока, который начнется с освобождения заложников и в конечном итоге приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ни одна из сторон конфликта не согласилась на условия нового предложения, которое включает шаги, противоречащие заявленным позициям Израиля и ХАМАС.

Люди, осведомленные о переговорах, сказали, что Израиль и ХАМАС, по крайней мере, снова готовы к обсуждению после нескольких недель застоя после окончания последнего прекращения огня 30 ноября. По словам собеседников, в ближайшие дни переговоры продолжатся в Каире.

"Готовность двух сторон обсуждать рамочную программу стала позитивным шагом. Посредники сейчас работают над устранением разрыва", - сказал один из собеседников, информированный о ходе переговоров.

Новое предложение, поддержанное Вашингтоном, Каиром и Дохой, представляет собой новый подход к разрядке конфликта - цель состоит в том, чтобы сделать освобождение израильских заложников, похищенных ХАМАС, частью всеобъемлющей сделки, которая могла бы привести к прекращению боевых действий.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.

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Израиль Соединенные Штаты Америки Катар Египет Сектор Газа
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