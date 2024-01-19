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Затопление российского корвета в Севастополе: появились спутниковые снимки

Пятница 19 января 2024 20:45
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Затопление российского корвета в Севастополе: появились спутниковые снимки Фото: сторожевой корабль типа "Тарантул" (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Затопление корвета типа "Тарантул" российских окупантов в Севастополе, о чем вчера сообщали представители крымского подполья, могло произойти в конце декабря 2023 года. На это указывают спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.

В публикации отмечается, что в четверг на канале крымского движения сопротивления оккупации "АТЕШ" была обнародована информация о вероятном подтоплении в Севастополе корабля проекта 205П "Тарантул", координаты: 44.615763, 33.587110.

Этот факт подтверждают снимки со спутника, рассказали расследователи.

"Учитывая сравнительный анализ спутниковых снимков и данных из HUMINT-источников InformNapalm в Севастополе, затопление корабля произошло, вероятно, 29-30 декабря", - говорится в публикации.

Затопление российского корвета в Севастополе: появились спутниковые снимки

Фото со спутника места затопления российского сторожевого корабля типа "Тарантул" в Севастополе (фото: twitter.com/InformNapalm)

Так, еще 29 декабря севастопольцы сообщали в соцсетях о громких взрывах, однако никаких официальных комментариев оккупационные "власти" города не предоставляли.

Местные жители рассказывали в интернете, что звук взрыва в центре Севастополя был "такой силы, что в окнах дрожали стекла".

"Таким образом, 29-30 декабря ВСУ, вероятно, реализовали успешную атаку в акватории Севастополя", - передали в InformNapalm.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 18 января в партизанском движении "Атеш" рассказали, что в оккупированном Севастополе в Крыму затонул российский сторожевой корабль типа "Тарантул". Судно находится на пристани бухты "Графская".

Подпольщики отметили, что это произошло несколько недель назад, вероятно, после атаки украинских морских дронов.

Позже аналитики Института изучения войны (ISW) также рассказали, что согласно спутниковым данным, предоставленным партизанами, это судно затонуло между 28 и 31 декабря 2023 года.

Напомним, 28 декабря 2023 года у Казачьей бухты Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали серию взрывов. Перед этим взрывы раздавались и в крымском Красноперекопске. Также громкий взрыв прогремел в Севастополе 30 декабря. Тогда оккупационная "власть" заявила об атаке надводного беспилотника.

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