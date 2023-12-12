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Партизаны пробрались на территорию штурмового полка РФ в Крыму (фото, видео)

Крым, Вторник 12 декабря 2023 08:50
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Партизаны пробрались на территорию штурмового полка РФ в Крыму (фото, видео) Фото: партизаны пробрались на территорию штурмового полка РФ в Феодосии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Попавшие в кадр вертолеты Ми-8 используют для эвакуации раненых", - говорится в сообщении.

По данным источников партизан, из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава, в том числе в ходе плохо организованных штурмов.

"Потери командование пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство в первую очередь командиров на местах", - добавляют в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.

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