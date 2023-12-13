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Оккупанты строят новую воинскую часть в Крыму. Партизаны устроили вылазку

Крым, Среда 13 декабря 2023 10:11
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Оккупанты строят новую воинскую часть в Крыму. Партизаны устроили вылазку Фото: оккупанты строят новую воинскую часть в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны пробрались на место строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории (Крым).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"В апреле 2023 года в Евпатории началось строительство воинской части Росгвардии. С того момента нам удалось внедрить своих людей в процесс строительства", - говорится в сообщении.

Агенты, которые внедрились на стройку, не только передают информацию, но и создают трудности и задержки на стройплощадке.

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

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