Партизаны вывели из строя железнодорожную инфраструктуру на юге РФ (видео)

Движение сопротивления "АТЕШ" вывело из строя логистику оккупантов на юге Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Был уничтожен трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По данным "АТЭШ", именно по этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.
"Данная диверсия - это знак для путинского режима, что скоро наступит его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране. Все больше людей, которые не согласны с действиями действующей власти, присоединяются к нам", - отметили в "АТЭШ".
Напомним, ранее агенты движения "Атеш" разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.
Кроме того, недавно партизаны в Севастополе обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".