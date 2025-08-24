RU

Партизаны вывели из строя железнодорожную инфраструктуру на юге РФ (видео)

Иллюстративное фото: партизаны вывели из строя железнодорожную инфраструктуру на юге РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Движение сопротивления "АТЕШ" вывело из строя логистику оккупантов на юге Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Был уничтожен трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По данным "АТЭШ", именно по этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.

"Данная диверсия - это знак для путинского режима, что скоро наступит его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране. Все больше людей, которые не согласны с действиями действующей власти, присоединяются к нам", - отметили в "АТЭШ".

 

Напомним, ранее агенты движения "Атеш" разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.

Кроме того, недавно партизаны в Севастополе обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".

