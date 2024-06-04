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Боятся удара? Россияне стягивают ПВО и баржи к Крымскому мосту, - партизаны

Вторник 04 июня 2024 21:49
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Боятся удара? Россияне стягивают ПВО и баржи к Крымскому мосту, - партизаны Иллюстративное фото: Россия усиливает защиту Крымского моста (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров", - пишут партизаны.

Кроме этого россияне начали опрокидывать дополнительные системы ПВО в район города Керчь. Это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к неизбежному удару по их военной логистике.

"Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ожидаем прокаливания. Наши агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для рашистов", - написали "АТЕШ".

Боятся удара? Россияне стягивают ПВО и баржи к Крымскому мосту, - партизаны

Ситуация в Крыму

Россия использует оккупированный Крым для военных целей. Однако все чаще ВСУ наносят по российским объектам в Крыму удары. В частности, недавно под обстрел попала российская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму .

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