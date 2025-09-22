Партизаны выследили флот РФ в Севастополе: под наблюдением "Ростов-на-Дону" и "Эпрон" (фото)

Партизаны следят за российской техникой во временно оккупированном Крыму. В частности, на этот раз под наблюдение попал Черноморский флот РФ в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как отметили в "АТЕШ", партизаны ведут постоянное наблюдение за ключевыми бухтами и объектами Черноморского флота РФ.

"Каждое движение вражеских кораблей, каждая единица техники - все под нашим контролем", - подписаны снимки из бухты.

По данным партизан, сейчас оккупанты в панике, особенно после успешных ударов по флоту. Россияне пытаются скрыть все маскировочными сетками, перемещают технику по ночам, держат ПВО в состоянии постоянной боевой готовности.

Фото: партизаны выследили флот РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Особое внимание - подводной лодке "Ростов-на-Дону"

Подводная лодка дважды пораженная ударами Сил обороны Украины - до сих пор не восстановлена. По словам источников "АТЕШ" в Черноморском флоте, подводная лодка была поднята, но ремонт так и не начат. Вероятно, повреждения оказались слишком серьезными, а восстановление нецелесообразным с точки зрения ресурсов и сроков на данный момент.

Также под наблюдением спасательное судно "Эпрон" и захваченный Россией в 2014 году во время аннексии Крыма украинский БДК "Константин Ольшанский".

"Вся информация оперативно передается для нанесения новых точных ударов. Призываем всех, кто видит передвижения оккупантов, расположение техники или объектов ПВО - немедленно сообщать нам. Каждое ваше сообщение становится ударом по врагу", - заявили в "АТЕШ".