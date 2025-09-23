ua en ru
Партизаны разоблачили завод "Титан" в Крыму: под прикрытием ПВО могут производить взрывчатку

Вторник 23 сентября 2025 08:32
Партизаны разоблачили завод "Титан" в Крыму: под прикрытием ПВО могут производить взрывчатку Иллюстративное фото: партизаны разоблачили завод "Титан" в Крыму (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Партизаны разведали завод "Титан", который расположен неподалеку Армянска во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агентам "АТЕШ" удалось выяснить, что завод продолжает функционировать и оккупанты пытаются защитить его, размещая замаскированные комплексы ПВО в посадках.

Стоит заметить, что на территории Восточной Европы предприятие "Крымский Титан" является крупнейшим производителем диоксида титана. Он применяется прежде всего в химической промышленности.

"Также есть обоснованное подозрение, что под видом "мощностей по производству аммиачных удобрений", о которых на этом заводе объявляли оккупанты, предприятие производит взрывчатку", - пишут в "АТЕШ".

Фото: партизаны разоблачили завод "Титан" в Крыму (t.me/atesh_ua)

Также известно, что на заводе действуют усиленные меры безопасности, однако партизаны продолжают наблюдение за объектом. Вся собранная информация о производстве и его обороне была передана Силам обороны Украины.

Что известно о "Титане"

Электроподстанция "Титан" в Армянске является одним из главных энергетических узлов на севере оккупированного Крыма. Она поставляет электроэнергию промышленным объектам, в частности химическому заводу "Крымский Титан". Подстанция работает на напряжении 220 кВ и имеет стратегическое значение для стабильности энергосистемы региона.

Объект расположен рядом с Перекопским валом - ключевым транспортным и инфраструктурным коридором, через который проходят линии электропередач и важные логистические маршруты. В случае выхода подстанции из строя это может повлечь серьезные перебои в энергоснабжении оккупационных войск и промышленных предприятий Крыма.

Напомним, в начале августа во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции "Титан" в Армянске.

