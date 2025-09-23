Партизани викрили завод "Титан" у Криму: під прикриттям ППО можуть виробляти вибухівку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агентам "АТЕШ" вдалося з'ясувати, що завод продовжує функціонувати і окупанти намагаються захистити його, розміщуючи замасковані комплекси ППО в посадках.

Варто зауважити, що на території Східної Європи підприємство "Кримський Титан" є найбільшим виробником діоксиду титану. Він застосовується насамперед у хімічній промисловості.

"Також є обґрунтована підозра, що під виглядом "потужностей з виробництва аміачних добрив", про які на цьому заводі оголошували окупанти, підприємство виробляє вибухівку", - пишуть в "АТЕШ".

Фото: партизани викрили завод "Титан" у Криму (t.me/atesh_ua)

Також відомо, що на заводі діють посилені заходи безпеки, однак партизани продовжують спостереження за об'єктом. Всю зібрану інформацію про виробництво та його оборону було передано Силам оборони України.

Що відомо про "Титан"

Електропідстанція "Титан" в Армянську є одним із головних енергетичних вузлів на півночі окупованого Криму. Вона постачає електроенергію промисловим об’єктам, зокрема хімічному заводу "Кримський Титан". Підстанція працює на напрузі 220 кВ і має стратегічне значення для стабільності енергосистеми регіону.

Об’єкт розташований поруч із Перекопським валом - ключовим транспортним та інфраструктурним коридором, через який проходять лінії електропередач і важливі логістичні маршрути. У разі виходу підстанції з ладу це може спричинити серйозні перебої в енергопостачанні окупаційних військ і промислових підприємств Криму.