Армия РФ строит новый склад боеприпасов возле Новороссийска, - АТЕШ

Российские военные начали строительство закрытых складов с боеприпасами в районе Новороссийска. Таким образом враг пытается обезопасить арсеналы от воздушных атак ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".