Армия РФ строит новый склад боеприпасов возле Новороссийска, - АТЕШ
Российские военные начали строительство закрытых складов с боеприпасами в районе Новороссийска. Таким образом враг пытается обезопасить арсеналы от воздушных атак ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Процесс масштабных строительных работ был обнаружен во время разведки базы учебного центра 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ вблизи Новороссийска.
По информации агента движения, враг строит закрытые склады для боеприпасов. Теоретически они должны помочь рассредоточить имеющиеся запасы боекомплекта и уберечь их от ударов украинских беспилотников и ракет.
По свидетельствам партизан, объект охраняется десантниками и представителями расположенной неподалеку частной военной компании. В окрестностях стройплощадки установлены системы ПВО С-400 и С-300.
Координаты объекта: 44.816164023302, 37.58887800894.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Активность украинских партизан
На днях партизаны "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге во временно оккупированной Новоалексеевке.
Кроме того, агенты движения обнаружили, что российские военные начали тренировки на гаубицах производства Северной Кореи. Причиной является нехватка у врага артиллерийского вооружения. Также не исключена подготовка к направлению на войну против Украины военных КНДР.
К тому же, украинские партизаны разведали автопарк и гауптвахту российского гарнизона в Севастополе.
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