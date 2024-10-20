Партизаны устроили диверсию на оккупированной территории Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

В "АТЕШ" добавили, что партизанское движение провело сотни успешных операций, о которых смогут открыто рассказать после победы Украины.

Отмечается, что реализованная диверсия возле административной границы с Крымом нанесла ущерб логистике врага и замедлила поставки войск оккупантов на юге Украины. В частности, важную линию поставки топлива после уничтожения нефтяного порта в Феодосии.

Активность украинских партизан

В первые недели полномасштабного вторжения российские военные захватили большую часть Херсонской области и областной центр. Осенью 2022 года ВСУ освободили Херсон, однако большая часть левобережья Херсонской области до сих пор под контролем захватчиков.

Между тем украинские партизаны продолжают подрывать боевой потенциал российских захватчиков во временно оккупированном Крыму и на территории России.

Летом партизаны реализовали диверсию возле оккупированного города Олешки в Херсонской области. Были уничтожены вражеские блиндажи, окопы и траншеи, а также арсеналы оружия.

А в сентябре партизаны повредили железную дорогу в Курской области и нарушили логистику врага.

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