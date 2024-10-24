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Партизаны раскрыли законспирированный склад боеприпасов россиян в Запорожской области

Запорожская область, Четверг 24 октября 2024 23:41
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Партизаны раскрыли законспирированный склад боеприпасов россиян в Запорожской области Фото: россияне накапливают арсеналы оружия на юге Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агент партизанского движения обнаружил склад боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент из населенного пункта Урзуф обнаружил колонну военной техники российской армии на марше. Вследствие слежки он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который расположен глубоко на территории Запорожской области.

Кроме самого склада были обнаружены 4 единицы техники, среди которых БПМ-2, а также небольшое подразделение войск, охраняющих объект.

Вся информация была оперативно передана Силам обороны Украины.

Деятельность партизан АТЕШ

Украинские партизаны регулярно проводят разведку и выявляют военные объекты, информация о которых передается Вооруженным силам Украины для дальнейшего нанесения ударов.

Так, агент "АТЕШ" обнаружил склад боеприпасов, которые российские военные сооружают возле Новороссийска.

Также партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированной части Херсонской области.

Кроме того, агенты разведкали автопарк российского гарнизона в Севастополе.

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