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Партизани викрили законспірований склад боєприпасів росіян у Запорізькій області

Запорізька область, Четвер 24 жовтня 2024 23:41
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Партизани викрили законспірований склад боєприпасів росіян у Запорізькій області Фото: росіяни накопичують арсенали зброї на півдні Запорізької області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агент партизанського руху виявив склад боєприпасів загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент з населеного пункту Урзуф виявив колону військової техніки російської армії на марші. Внаслідок стеження він розкрив замаскований склад боєприпасів, що розташований глибоко на території Запорізької області.

Крім самого складу були виявлені 4 одиниці техніки, серед яких БПМ-2, а також невеликий підрозділ військ, які охороняють об'єкт.

Вся інформація була оперативно передана Силам оборони України.

Діяльність партизанів АТЕШ

Українські партизани регулярно проводять розвідку та виявляють військові об'єкти, інформація про котрі передається Збройним силам України для подальшого завдання ударів.

Так, агент "АТЕШ" виявив склад боєприпасів, які російські військові споруджують біля Новоросійська.

Також партизани влаштували диверсію на залізниці в окупованій частині Херсонській області.

Крім того, агенти розвідали автопарк російського гарнізону в Севастополі.

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