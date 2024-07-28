Партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки", - "АТЕШ"

Фото: партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки" (Planet Labs)

Партизаны "АТЕШ" вместе с крымчанами помогли Силам обороны Украины нанести удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Наши данные помогли в планировании и осуществлении удара, что привело к уничтожению склада боеприпасов, радиолокационной станции, пусковой установки, системы ПВО и военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении. Как отмечают в "АТЕШ", этот успех был бы невозможен без помощи крымчан. Их информация играет ключевую роль в уничтожении сил оккупантов.