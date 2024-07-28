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Партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки", - "АТЕШ"

Крым, Воскресенье 28 июля 2024 14:32
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Партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки", - "АТЕШ" Фото: партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки" (Planet Labs)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны "АТЕШ" вместе с крымчанами помогли Силам обороны Украины нанести удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Наши данные помогли в планировании и осуществлении удара, что привело к уничтожению склада боеприпасов, радиолокационной станции, пусковой установки, системы ПВО и военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "АТЕШ", этот успех был бы невозможен без помощи крымчан. Их информация играет ключевую роль в уничтожении сил оккупантов.

Удар по аэродрому "Саки"

Как сообщалось, 26 июля в результате атаки с воздуха во временно оккупированном Крыму начал гореть военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. Была слышна детонация боеприпасов.

Позже выяснилось, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Саки". Этот аэродром РФ использует для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

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