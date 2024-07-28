Партизани та жителі Криму допомогли Силам оборони вдарити по аеродрому "Саки", - "АТЕШ"

Партизани "АТЕШ" разом із кримчанами допомогли Силам оборони України завдати удару по військовому аеродрому "Саки" в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Наші дані допомогли у плануванні та здійсненні удару, що призвело до знищення складу боєприпасів, радіолокаційної станції, пускової установки, системи ППО та військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "АТЕШ", цей успіх був би неможливим без допомоги кримчан. Їхня інформація відіграє ключову роль у знищенні сил окупантів.