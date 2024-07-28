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Партизани та жителі Криму допомогли Силам оборони вдарити по аеродрому "Саки", - "АТЕШ"

Крим, Неділя 28 липня 2024 14:32
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Партизани та жителі Криму допомогли Силам оборони вдарити по аеродрому "Саки", - "АТЕШ" Фото: партизани та жителі Криму допомогли Силам оборони вдарити по аеродрому "Саки" (Planet Labs)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани "АТЕШ" разом із кримчанами допомогли Силам оборони України завдати удару по військовому аеродрому "Саки" в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Наші дані допомогли у плануванні та здійсненні удару, що призвело до знищення складу боєприпасів, радіолокаційної станції, пускової установки, системи ППО та військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "АТЕШ", цей успіх був би неможливим без допомоги кримчан. Їхня інформація відіграє ключову роль у знищенні сил окупантів.

Удар по аеродрому "Саки"

Як повідомлялося, 26 липня внаслідок атаки з повітря у тимчасово окупованому Криму почав горіти військовий аеродром "Саки" в Новофедорівці. Було чути детонацію боєприпасів.

Пізніше з'ясувалося, що Сили оборони завдали удару по аеродрому "Саки". Цей аеродром РФ використовує для контролю повітряного простору, акваторії Чорного моря та завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України.

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