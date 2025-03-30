Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области: детали от ГУР

Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области. Речь идет о РЭБ "Лорандит".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ", - говорится в сообщении.
По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".
РП-377ЛА "Лорандит" - российский малогабаритный многофункциональный комплекс радиоконтроля, пеленгования и подавления РП-377Л и РП-377ЛА "Лорандит", который обеспечивает поиск, определение местоположения и радиоподавление радиоэлектронных средств УКВ радиосвязи.
В зависимости от решаемых задач комплексы могут объединяться в систему из двух и более комплексов РП-377Л или РП-377ЛА "Лорандит", один из которых выполняет функцию пункта управления системой.
Это малогабаритные носимые (возимые) передатчики помех РП-377ВМ, предназначенные для подавления радиоуправляемых минно-взрывных устройств.
Оккупанты используют "Лорандит" для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением возможностей армии-агрессора.
За последнее время партизаны узнали достаточно много новой информации о ситуации в рядах оккупантов на оккупированной части Херсонской области.
В частности, как недавно узнало партизанское движение "АТЕШ", оккупанты перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма в Херсонскую область. Это связано с несколькими моментами и паникой в рядах военных.
Кроме того, в последнее время в Херсонской области оккупанты несут значительные потери личного состава. Это связано с учениями, которые проводит Россия на захваченных островах Днепра. Как и во время реальных штурмов, руководство не бережет живую силу даже во время тренеровок.
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