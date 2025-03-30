Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области: детали от ГУР

Ситуация в Херсонской области

За последнее время партизаны узнали достаточно много новой информации о ситуации в рядах оккупантов на оккупированной части Херсонской области.

В частности, как недавно узнало партизанское движение "АТЕШ", оккупанты перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма в Херсонскую область. Это связано с несколькими моментами и паникой в рядах военных.

Кроме того, в последнее время в Херсонской области оккупанты несут значительные потери личного состава. Это связано с учениями, которые проводит Россия на захваченных островах Днепра. Как и во время реальных штурмов, руководство не бережет живую силу даже во время тренеровок.

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