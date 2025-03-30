Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області: деталі від ГУР

"В ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ", - йдеться у повідомленні.

За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Лорандит".

Що відомо про РЕБ "Лорандит"

РП-377ЛА "Лорандит" - російський малогабаритний багатофункціональний комплекс радіоконтролю, пеленгування та придушення РП-377Л і РП-377ЛА «Лорандит», який забезпечує пошук, визначення місцерозташування і радіопридушення радіоелектронних засобів УКХ радіозв'язку.

В залежності від вирішуваних завдань комплекси можуть об'єднуватися в систему з двох і більше комплексів РП-377Л або РП-377ЛА "Лорандит", один з яких виконує функцію пункту управління системою.

Це малогабаритні носимі (возимі) передавачі перешкод РП-377ВМ, призначені для придушення радіокерованих мінно-вибухових пристроїв.

Окупанти використовують "Лорандит" для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора.