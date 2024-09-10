Удар по аэродромам, пожары в Подмосковье: что известно о массированной атаке дронов в РФ

В РФ сразу несколько областей в ночь на 10 сентября подверглись атаке с применением беспилотников. Российская сторона, в частности, заявляет об "отражении" воздушного нападения под Москвой, где произошли пожары в домах и фиксируется огненное ЧП в аэропорту "Жуковский".

Что известно о массированной воздушной атаке по нескольким областям РФ этой ночью - в материале РБК-Украина .

Подмосковье

Мэр российской столицы заявил о дроновой атаке около половины третьего ночи по местному времени. Сначала он утверждал о сбитии ПВО дрона самолетного типа в городском округе Люберцы.

А впоследствии "география" работы ПВО расширилась на Раменское (там расположен аэропорт "Жуковский"), Подольск, Коломну, городской округ Домодедово (район международного аэропорта).

Следует отметить, что работа всех московских аэропортов была приостановлена из-за атаки дронов - был введен план "Ковер", и самолеты не принимали на посадку и заморозили взлет.

Как утверждают власти Московской области, всего ПВО сбила "14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна". Такие данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также российские чиновники заявили о работах по устранению последствий падения якобы обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта "Жуковский" (Раменское). Но в сети появились кадры, как из-за взрыва якобы пострадала взлетно-посадочная полоса, и в районе аэродрома произошел пожар.

В городе Раменское на фоне работы ПВО произошло падение беспилотников на три многоэтажки: на Спортивном проезде, на улицах Высоковольтной и Фабричной. Из-за этого в домах произошли пожары.

Губернатор Московской области заявил утром, что "по уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека... Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)".

Также Собянин сообщил РосСМИ о падении обломков БПЛА на территорию частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявляет об уничтожении средствами ПВО в эту ночь 59 беспилотников самолетного типа.

Российский чиновник традиционно утверждает, что нет пострадавших и разрушений.

Тульская область

Представители власти Тульской области заявляли ближе к утру об уничтожении ПВО двух беспилотников.

При этом в министерстве региональной безопасности Тульской области указывают, что обломки БПЛА упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса. Также утверждается, что никто не пострадал, а техническая работа данного комплекса не была нарушена.

Липецкая область

Губернатор этой области Игорь Артамонов ночью в своем Telegram написал, что "БПЛА были "подавлены" в Елецком районе, Липецком и Воловском" муниципальных округах.

По его словам, никто не пострадал, а "на месте падения обломков работают спецслужбы".

Калужская область

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, в эту ночь ПВО работала в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, где якобы были уничтожены 7 беспилотников.

"На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным жертв и разрушений инфраструктуры нет", – рассказал он в Telegram в 06.12.

Между тем в сети писали о якобы работе ПВО в районе военного аэродрома "Шайкова".

Добавим, что о такой вероятной цели в Telegram сегодня утром писал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что этот аэропорт используется войсками РФ, в частности, для самолетов размещения Ту-22М3.

Курская область

О взрывах в регионе ночью появлялись сообщения в местных пабликах. А уже утром исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в регионе будто бы сбили 12 БПЛА самолетного типа, а атака была "массирована".

О последствиях он ничего не указал, лишь написал в Telegram, что "приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя".

При этом в сети появились данные, что под атаку беспилотников мог попасть аэродром "Халино", являющийся одной из локаций для запуска российскими военными "Шахедов" для атаки по территории Украины.

В материале использовались публикации из Telegra-каналов губернаторов Московской области Андрея Воробьева, Брянской области Александра Богомаза, Липецкой области Игоря Артамонова, Курской области Алексея Смирнова, Калужской области Сергея Собянина, ТАСС, Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, Astra, российские медиа.