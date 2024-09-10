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В РФ заявили о взрывах в Подмосковье и работе ПВО

Вторник 10 сентября 2024 02:58
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В РФ заявили о взрывах в Подмосковье и работе ПВО Фото: в Москве заявили о сбитии дрона в Люберцах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Московской области (РФ) в районе городов Люберцы и Раменск в эту ночь, 10 сентября, прозвучали взрывы. Причиной стала работа противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

По словам мэра столицы страны-агрессора, силами и средствами ПВО в городском округе Люберцы была "отбита атака" летевшего на Москву беспилотника.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - утверждает Собянин.

Московский мэр рассказал, что на месте происшествия ведется работа экстренных служб.

Позже он добавил в своем Telegram, что в Раменском городском округе якобы были сбиты "еще два беспилотника, летевших на Москву".

Еще позже Собянин заявил, что в районе Подольска были сбиты еще 4 дрона, направлявшиеся в сторону Москвы.

Между тем в сети были обнародованы кадры о ночной "бавовне" в Подмосковье. В сети пишут о якобы 6 взрывах, которые были слышны в районе Жуковского, и работа ПВО в районе Щурово – Бомчарово.

Добавим, росСМИ сообщают, что московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" были закрыты на вылет и прилет из-за этой ночной дроновой атаки. Был введен так называемый план "Ковер".

В РФ заявили о взрывах в Подмосковье и работе ПВО

Московские аэропорты закрыты из-за атаки дронов (фото: t.me/bazabazon)

Воздушная атака в РФ и в оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 сентября стало известно о взрывах, прогремевших во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское. Как передали в сети, российские захватчики подняли в воздух авиацию с аэродрома Саки.

Российские мониторинговые каналы сообщали о вероятном запуске беспилотников в направлении мыса Тарханкут и дальше на восток. В сети также писали о якобы работе ПВО оккупантов в Крыму.

Кроме того, российская сторона жаловалась на дроновую атаку в Брянской области, где якобы силами ПВО были сбиты более двадцати беспилотников.

Добавим, об угрозе дроновых ударов сообщали представители власти Липецкой и Воронежской областей. А губернатор Курской области рассказывал о ракетной опасности в регионе.

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Москва Подмосковье Взрывы Атака дронов
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