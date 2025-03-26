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Партизаны разведали нефтебазу РФ в Смоленской области, по ней уже били ВСУ (фото)

Россия, Среда 26 марта 2025 08:59
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Партизаны разведали нефтебазу РФ в Смоленской области, по ней уже били ВСУ (фото) Фото: партизаны разведали нефтебазу РФ в Смоленской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку нефтебазы РФ в Смоленской области. Ее уже атаковали силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агент "АТЕШ" провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Кардымово, Смоленская область.

"В прошлом году по этому объекту уже наносили удары Силы обороны Украины и последствия до сих пор устраняются", - говорят партизаны.

Партизаны разведали нефтебазу РФ в Смоленской области (t.me/atesh_ua)

В "АТЕШ" отмечают, что топливная инфраструктура играет важную роль в снабжении российских войск, поэтому агенты продолжают наблюдать за такими объектами и фиксировать любую активность.

"Всю собранную информацию мы передаем Силам обороны Украины для принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении.

Удары по НПЗ в России

Силы обороны постоянно атакуют нефтебазы в России и в частности, в Смоленской области.

Например, в декабре прошлого года Ярцево Смоленской области атаковали дроны. В результате этого была поражена местная нефтебаза, и на объекте произошел пожар.

Отметим, что с начала 2025 года случаи с поражением нефтеперерабатывающих станций, нефтебаз и других подобных объектов в России только увеличиваются и набирают обороты. С начала этого года под атаки попали нефтяные объекты в десяти областях РФ.

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