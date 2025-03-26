Партизаны разведали нефтебазу РФ в Смоленской области, по ней уже били ВСУ (фото)

Партизаны провели разведку нефтебазы РФ в Смоленской области. Ее уже атаковали силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агент "АТЕШ" провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Кардымово, Смоленская область.

"В прошлом году по этому объекту уже наносили удары Силы обороны Украины и последствия до сих пор устраняются", - говорят партизаны.



Партизаны разведали нефтебазу РФ в Смоленской области (t.me/atesh_ua)

В "АТЕШ" отмечают, что топливная инфраструктура играет важную роль в снабжении российских войск, поэтому агенты продолжают наблюдать за такими объектами и фиксировать любую активность.

"Всю собранную информацию мы передаем Силам обороны Украины для принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении.