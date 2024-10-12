Партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму: что удалось найти (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент выявил, что институт активно участвует в оборонной промышленности. Рядом с ним находится учебный ядерный реактор, на котором студенты отрабатывают практические навыки", - говорится в сообщении.

После обучения, как уточняют партизаны, специалисты тесно сотрудничают с Минобороны РФ и привлекаются к военным учениям по ядерной безопасности.

"Разведка таких объектов не только раскрывает структуру ядерной промышленности, но и дает понимание работы реакторов и других ядерных объектов, что помогает в разработке методов их выведения из строя", - добавили в "АТЕШ".



