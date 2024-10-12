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Партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму: что удалось найти (фото)

Крым, Суббота 12 октября 2024 10:35
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Партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму: что удалось найти (фото) Фото: партизаны разведали Института ядерной энергетики РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму. Там удалось обнаружить ядерный реактор, правда, обучающий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент выявил, что институт активно участвует в оборонной промышленности. Рядом с ним находится учебный ядерный реактор, на котором студенты отрабатывают практические навыки", - говорится в сообщении.

После обучения, как уточняют партизаны, специалисты тесно сотрудничают с Минобороны РФ и привлекаются к военным учениям по ядерной безопасности.

"Разведка таких объектов не только раскрывает структуру ядерной промышленности, но и дает понимание работы реакторов и других ядерных объектов, что помогает в разработке методов их выведения из строя", - добавили в "АТЕШ".


Ситуация в Крыму

Российские войска захватили остров Крым в 2014 году. После этого россияне обустроили в Крыму большое количество военных объектов, складов и воинских частей, в том числе связанных с ядерной энергетикой.

К примеру, недавно на дорогах временно оккупированного Крыма заметили автомобили 12-го управления Главного управления Минобороны России, отвечающего за ядерные боеприпасы.

Кроме того, еще в июле ГУР сообщало, что российские оккупанты осуществили частичное восстановление советского склада ядерного оружия "Феодосия-13" в оккупированном Крыму.

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