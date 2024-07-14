Есть ли в Крыму российское ядерное оружие: что говорит ГУР

Российские оккупанты осуществили частичное восстановление советского состава ядерного оружия "Феодосия-13" в оккупированном Крыму. Однако сейчас указанный объект используется как склад для хранения обычных боеприпасов армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Крим ".

В Главном управлении разведки МО Украины отметили, что в оккупированном Крыму отсутствуют объекты, на которых оккупанты размещают ядерное оружие. Кроме того, не были зафиксированы случаи перевозки указанного оружия.

В январе прошлого года представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщал, что оккупанты в Крыму работали над восстановлением состава ядерного оружия на территории полуострова.

Однако по имеющимся в настоящее время данным, хотя россияне и провели частичное восстановление объекта "Феодосия-13", в настоящее время он используется как склад для хранения обычных боеприпасов.

Ядерное оружие доступно для России

ГУР отметило, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты, вертолеты, а также подлодки, корабли, катера, размещаемые в Крыму.

В частности, оккупационные ракетные войска и артиллерия сухопутных войск в Крыму владеют оперативно-тактическими ракетами ракетных бригад типа "Искандер", а также специальными артиллерийскими выстрелами и артиллерийскими частями, на вооружении которых находятся 152-мм и 203-мм.

Российские воздушно-космические силы обладают ядерными боеприпасами военно-воздушных сил, такими как боевые части крылатых ракет авиационного базирования, авиационные бомбы и авиационные морские мины. Их носителями могут быть штурмовые и бомбардировочные самолеты оперативно-тактической авиации (Су-25СМ3. Су-24М. Cy-34. MiГ-31К).

Кроме того, украинские разведчики добавили, что могут быть отдельные, определенные соответствующими приказами части ПВО, оснащенные комплексами С-300ПМ. В частности, военно-морской флот России имеет:

ядерные боеприпасы ВМФ не головные части и боевые блоки ракет морского базирования и береговых ракетных комплексов;

боевые части противокорабельных и противолодочных ракет;

боевые зарядные отделения и боевые части торпед и ракето-торпед;

якорные и донные мины;

артиллерийские снаряды береговой артиллерии;

глубинные бомбы и "ныряльные" авиационные бомбы.

В то же время, ГУР не зафиксировали дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия к оккупированному полуострову для применения тактического ядерного оружия.