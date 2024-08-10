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Партизаны провели разведку возле Крымского моста

Крым, Суббота 10 августа 2024 12:24
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Партизаны провели разведку возле Крымского моста Фото: Крымский мост (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку возле Керченского моста в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"ВС РФ ускоренно укрепляют защиту моста системами ПВО и баржами в связи с активностью ВСУ на фронте", - говорится в сообщении.

Вдоль моста, по данным "АТЕШ", начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по вбиванию свай для возведения нового заграждения.

"Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов. В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", - рассказали партизаны.

Ситуация в районе Крымского моста

На днях сообщалось, что россияне продолжают усиливать оборону Керченского моста, объединяющего полуостров Крым с материковой частью РФ. Параллельно с основным мостом строят запасной.

В июне в Институте изучения войны отмечали, что если удары ВСУ разрушат Крымский мост, то способность РФ поддерживать оккупацию полуострова снизиться.

Напомним, в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост является целью для ВСУ.

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