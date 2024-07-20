Партизаны разведали базу РФ под Ростовом с "неимоверным" количеством техники (фото)

Партизаны разведали одну из баз оккупантов в Ростовской области. На территории они нашли большое количество техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты обратили внимание на поток военного транспорта, который в результате вывел их на ВЧ №46027, на улице Ростовский выезд, в Новочеркасске", - говорится в сообщении.
По данным партизан, на территории 293-го отдельного автомобильного батальона базируется "просто неимоверное количество военной техники".
В "АТЕШ" отмечают, что такого количества слепых зон, которые не просматриваются камерами наблюдения, они не видели даже на обычных шиномонтажах.
Партизаны постоянно проводят разведку на территории РФ. Особенно это касается военных объектов, где дислоцируются личный состав и техника оккупантов, предназначенная для переброски на фронт. То же касается и заводов, задействованных в ВПК РФ.
Так, недавно партизаны провели разведку завода в Тюмени. Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.
Кроме того, в мае партизаны провели разведку НПЗ в Ставропольском крае.
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