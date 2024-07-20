Партизани розвідали базу РФ під Ростовом з "неймовірною" кількістю техніки (фото)

Партизани розвідали одну з баз окупантів у Ростовській області. На території вони знайшли велику кількість техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агенти звернули увагу на потік військового транспорту, який в результаті вивів їх на ВЧ №46027, на вулиці Ростовський виїзд, у Новочеркаську", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, на території 293-го окремого автомобільного батальйону базується "просто неймовірна кількість військової техніки".
В "АТЕШ" зазначають, що такої кількості сліпих зон, що не проглядаються камерами спостереження, вони не бачили навіть на звичайних шиномонтажах.
Партизани постійно проводять розвідку на території РФ. Особливо це стосується військових об'єктів, де дислокуються особовий склад та техніка окупантів, призначена для перекидання на фронт. Те саме стосується і заводів, задіяних у ВПК РФ.
Так, нещодавно партизани провели розвідку заводу у Тюмені. Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.
Крім того, у травні партизани провели розвідку НПЗ у Ставропольському краї.
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