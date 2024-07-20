Партизани розвідали базу РФ під Ростовом з "неймовірною" кількістю техніки (фото)

"Агенти звернули увагу на потік військового транспорту, який в результаті вивів їх на ВЧ №46027, на вулиці Ростовський виїзд, у Новочеркаську", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, на території 293-го окремого автомобільного батальйону базується "просто неймовірна кількість військової техніки".

В "АТЕШ" зазначають, що такої кількості сліпих зон, що не проглядаються камерами спостереження, вони не бачили навіть на звичайних шиномонтажах.