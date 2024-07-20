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Партизаны разведали базу РФ под Ростовом с "неимоверным" количеством техники (фото)

Россия, Суббота 20 июля 2024 13:30
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Партизаны разведали базу РФ под Ростовом с "неимоверным" количеством техники (фото) Фото:"АТЕШ" разведал базу РФ под Ростовом с "неимоверным" количеством техники (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали одну из баз оккупантов в Ростовской области. На территории они нашли большое количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты обратили внимание на поток военного транспорта, который в результате вывел их на ВЧ №46027, на улице Ростовский выезд, в Новочеркасске", - говорится в сообщении.

По данным партизан, на территории 293-го отдельного автомобильного батальона базируется "просто неимоверное количество военной техники".

В "АТЕШ" отмечают, что такого количества слепых зон, которые не просматриваются камерами наблюдения, они не видели даже на обычных шиномонтажах.


Операции партизан в России

Партизаны постоянно проводят разведку на территории РФ. Особенно это касается военных объектов, где дислоцируются личный состав и техника оккупантов, предназначенная для переброски на фронт. То же касается и заводов, задействованных в ВПК РФ.

Так, недавно партизаны провели разведку завода в Тюмени. Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.

Кроме того, в мае партизаны провели разведку НПЗ в Ставропольском крае.

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