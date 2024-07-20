Партизаны разведали базу РФ под Ростовом с "неимоверным" количеством техники (фото)

Партизаны разведали одну из баз оккупантов в Ростовской области. На территории они нашли большое количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты обратили внимание на поток военного транспорта, который в результате вывел их на ВЧ №46027, на улице Ростовский выезд, в Новочеркасске", - говорится в сообщении.

По данным партизан, на территории 293-го отдельного автомобильного батальона базируется "просто неимоверное количество военной техники".

В "АТЕШ" отмечают, что такого количества слепых зон, которые не просматриваются камерами наблюдения, они не видели даже на обычных шиномонтажах.



