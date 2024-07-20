Партизаны разведали базу РФ под Ростовом с "неимоверным" количеством техники (фото)
Партизаны разведали одну из баз оккупантов в Ростовской области. На территории они нашли большое количество техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты обратили внимание на поток военного транспорта, который в результате вывел их на ВЧ №46027, на улице Ростовский выезд, в Новочеркасске", - говорится в сообщении.
По данным партизан, на территории 293-го отдельного автомобильного батальона базируется "просто неимоверное количество военной техники".
В "АТЕШ" отмечают, что такого количества слепых зон, которые не просматриваются камерами наблюдения, они не видели даже на обычных шиномонтажах.
Операции партизан в России
Партизаны постоянно проводят разведку на территории РФ. Особенно это касается военных объектов, где дислоцируются личный состав и техника оккупантов, предназначенная для переброски на фронт. То же касается и заводов, задействованных в ВПК РФ.
Так, недавно партизаны провели разведку завода в Тюмени. Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.
Кроме того, в мае партизаны провели разведку НПЗ в Ставропольском крае.
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