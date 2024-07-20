Партизани розвідали базу РФ під Ростовом з "неймовірною" кількістю техніки (фото)
Партизани розвідали одну з баз окупантів у Ростовській області. На території вони знайшли велику кількість техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агенти звернули увагу на потік військового транспорту, який в результаті вивів їх на ВЧ №46027, на вулиці Ростовський виїзд, у Новочеркаську", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, на території 293-го окремого автомобільного батальйону базується "просто неймовірна кількість військової техніки".
В "АТЕШ" зазначають, що такої кількості сліпих зон, що не проглядаються камерами спостереження, вони не бачили навіть на звичайних шиномонтажах.
Операції партизан у Росії
Партизани постійно проводять розвідку на території РФ. Особливо це стосується військових об'єктів, де дислокуються особовий склад та техніка окупантів, призначена для перекидання на фронт. Те саме стосується і заводів, задіяних у ВПК РФ.
Так, нещодавно партизани провели розвідку заводу у Тюмені. Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.
Крім того, у травні партизани провели розвідку НПЗ у Ставропольському краї.
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