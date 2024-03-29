Партизаны рассказали, как в России собираются усилить защиту НПЗ от атак дронов

По данным подпольщиков, руководителей российских предприятий обязывают покупать РЭБ, а основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Шпак".

Представители движения при этом отмечают, что подобные системы РЭБ активно применяют войска РФ в войне против Украины.

"Как известно, системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников. Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы на момент атак, но они им не помогли", - говорят в "АТЕШ".

Как добавляют партизаны, предполагается, что на передовые технологии, используемые в украинских беспилотниках, делают их более сложными для обнаружения и перехвата.

"Помимо приобретения новых систем РЭС на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также применяются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение", - рассказали представители движения сопротивления оккупации.

Удары дронов по российским НПЗ

Напомним, с января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанести вред обеспечению российской армии.

Так, к примеру, недавно украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области - речь идет о заводах "Роснефти". Также недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Кроме того, как сообщали источники РБК-Украина, дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар. На днях стало известно, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Добавим, недавно Bloomberg писало о том, что удары украинских дронов по российским НПЗ знаменуют новый этап войны.

20 марта глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов признал остановку производства топлива на ряде НПЗ из-за "инцидентов" и заявил о поиске способа решить проблему.

Вчера агентство Reuters сообщило, что российский Куйбышевский НПЗ от города Самара на Волге остановил все производство. Все из-за повреждений, нанесенных атакой украинского дрона на прошлой неделе, писало издание со ссылкой на информацию двух представителей промышленности.

Недавно директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина объяснил, есть ли связь между ударом по Украине и обстрелами НПЗ в России.

Подробнее о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте вматериале РБК-Украина.