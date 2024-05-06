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В Крыму россияне перебрасывают "Грады" в сторону Херсонской области, - АТЕШ

Джанкой, Крым, Понедельник 06 мая 2024 00:14
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В Крыму россияне перебрасывают "Грады" в сторону Херсонской области, - АТЕШ Фото: захватчики Крыма перебрасывают установки "Град" ближе к Херсонской области (flickr.comMinistry of Defense of Ukraine)
Автор: Валерий Савицкий

В оккупированном Крыму партизаны зафиксировали переброску склада реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в сторону Херсонской области. Разведчики пообещали оперативно ликвидировать месторасположение техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что оккупационный режим продолжает восстанавливать советские системы вооружения для использования их в войне против украинского народа.

Агенты выяснили, что склады с техникой пустеют значительными темпами и добавили, что работают над увеличением российских потерь, в чем им помогают сами российские военные.

"Не будем скрывать, что нам известно конечное место назначения этого склада. Мы точно знаем, где оккупанты будут их хранить. Поэтому "жить" им осталось не долго", - говорится в сообщении.

Ситуация в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" разведали склад ракет для систем противовоздушной обороны РФ в Севастополе и передали ВСУ точные координаты объекта.

Партизаны анонсировали сезон уничтожения военных объектов на временно оккупированном полуострове.

В ночь на 30 апреля украинские военные ударили ракетами по военному аэродрому в Джанкое и еще по ряду объектов захватчиков.

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