Партизаны обнаружили стройматериалы для создания фортификаций в Крыму

Украинские партизаны обнаружили грузовики со строительными материалами, которые используют для построения фортификационных сооружений во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Строительные материалы используются для строительства фортификационных сооружений на западном берегу Крыма.

Военный груз был обнаружен на товарной станции во временно оккупированной Евпатории. Зафиксирована разгрузка поездов со стройматериалами, которые затем перегружали в военные грузовики.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" обнаружили, что в Крыму захватчики перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район оккупированного Джанкоя.

Также агенты движения заметили, что захватчики начали восстановление военных аэродромов в глубине Крыма после серии сокрушительных ударов по аэродрому в Джанкое.

Кроме того, в ночь на 24 мая, в оккупированной Алуште был поврежден узел связи захватчиков.

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