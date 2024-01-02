Партизаны проникли на завод авиационной и ракетной техники в России

В подполье отметили, что движению удалось привлечь к сотрудничеству работника этого завода, являющегося важным военно-промышленным предприятием страны-агрессора, выпускающего оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

По данным агента "Атеш", сейчас там начали производить электроприборы для боевых самолетов "Су", а также беспилотников.

Партизаны добавили, что изготовленные компоненты направляются в Москву и Татарстан.

"Согласно нашему агенту, локализировать ряд компонентов для военных нужд предприятию удалось после его посещения китайской делегации в мае этого года", - говорится в сообщении.

Данные о производстве на этом заводе и готовой продукции на складах подпольщики раскрыли украинским защитникам.

"После недавних варварских российских атак отпали какие-либо ограничения на удары по территории РФ. Поэтому готовимся к фейерверку. Расплата будет", - подчеркивают в движении.

Партизанское движение "Атеш" работает на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в России (фото: t.me/atesh_ru)

Деятельность украинских партизан в России

Украинские подпольщики и представители Сил сопротивления ведут активную разведку только на оккупированных территориях, а также на территории страны-агрессора. Партизаны собирают информацию о расположении российских воинских частей, техники, складов боеприпасов и т.д. В последствии такая информация передается Силам обороны Украины.

Ранее сообщалось, что агенты подпольщиков недавно получили доступ к секретным документам Дубненского машиностроительного завода (Московская область, РФ). Они узнали о проблемах с производством крылатых ракет Х-32.

До этого партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве, где обнаружили слабые места в охране объекта.

Также представители движения устроили вылазку на новый завод по производству ракет в Москве. Он расположен в спальном районе российской столицы Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево". Территория предприятия занимает около 100 тыс. кв. метров.

А до этого партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде в РФ и показали фото истребителей.